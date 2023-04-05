Подмосковье 05 апреля 2023, 16:09 Услугу предоставления льготных займов для бизнеса Подмосковья перевели в онлайн

Читать 360tv в

Предприниматели Подмосковья могут получить льготные займы онлайн. Услуга стала доступна в электронном формате с 5 апреля. Заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева отметила, что подать заявку на получение льготных займов регионального Фонда микрофинансирования можно на портале РПГУ.

«Московский областной фонд микрофинансирования предоставляет предпринимателям региона кредиты размером до пяти миллионов рублей по ставке от 2% годовых на срок до трех лет. Теперь подать заявление на получение займа предприниматели могут онлайн: для этого необходимо зарегистрироваться на портале РПГУ, подать заявление и подписать его с помощью ЭЦП», — отметила Зиновьева.

Реклама

Услугу предоставят в течение 24 рабочих дней. Отслеживать статус заявки можно через личный кабинет. Подробнее о программах кредитования Московского областного фонда микрофинансирования можно узнать на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Королеве появилось более 900 новых рабочих мест в прошлом году. В городской округ привлекли 47 налоговых резидентов.

Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».