Подмосковье 04 апреля 2023, 17:41 Услугу по записи детей в кружки и секции упростили в Подмосковье Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Родителям станет проще записать детей в кружки и секции на региональном портале госуслуг. Сервис оптимизировали и сделали более удобным.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина сообщила, что теперь у каждого кружка есть свой уникальный номер. Его нужно ввести при подаче заявления, а все остальные поля заполнятся автоматически. Это сильно упростит процедуру оформления и сократит время на заполнение заявки.

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Подходящий кружок можно найти на сайте «Навигатор детства», там же напротив каждой дисциплины указан артикул. Его нужно будет скопировать и вставить в нужное поле при записи на занятия. Номер группы можно также уточнить у своего педагога.

В Министерстве образования региона напомнили, что с этого года для записи в несколько кружков нужно только одно заявление.

Экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев. Он рассказал президенту Владимиру Путину о реализуемых программах поддержки предприятий.

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