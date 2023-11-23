Подмосковье 23 ноября 2023, 18:20 Услугу по утверждению схемы расположения земельных участков в Подмосковье оказали 800 раз за год МИО МО

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Жители Московской области могут утвердить схему раздела или объединения земельных участков. С начала года данной услугой воспользовались более 800 раз.

«Заявление можно подать в электронном виде на региональном портале госуслуг, а само решение о предоставлении услуги поступает в личный кабинет заявителя в течение 15 рабочих дней», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Услугу можно получить бесплатно. Срок действия решения составляет два года. Жителям напоминают, что схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно утвердить в отношении участков, находящихся в муниципальной собственности или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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