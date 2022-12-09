Подмосковье 09 декабря 2022, 19:11 Услугу по установке публичного сервитута перевели в «цифру» в Подмосковье

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В Подмосковье для обустройства инженерных сетей были установлены публичные сервитуты более чем в 700 локациях с начала года. Это позволяет провести через земельный участок системы водо-, теплоснабжения, электросети и другие коммуникации, рассказали в пресс-службе Минимущества региона.

Публичные сервитуты были установлены практически в каждом городском округе Московской области.

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«Прежде чем начать проводить инженерные работы, необходимо установить сервитут. Так, с начала года более чем в 700 локациях приступили или приступят к обустройству коммуникаций», — сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

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Министр добавила, что установить сервитут для юрлиц в Подмосковье стало еще проще — услугу перевели в «цифру». На региональном портале появилась бесплатная услуга «Установление публичного сервитута в целях размещения линейных объектов регионального значения».

Ранее сообщалось, что более 18 миллиардов рублей поступило в муниципальные бюджеты Подмосковья от аренды недвижимости с начала года.

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