Подмосковье 08 апреля 2024, 10:25 Услугу по согласованию транспортных схем ускорили в Подмосковье Unsplash

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Срок согласования схем транспортного обслуживания сократили на подмосковном портале госуслуг. Теперь онлайн-услуга предоставляется за десять рабочих дней вместо 14, сообщили в Мингосуправления Московской области.

«В процессе оптимизации услуги были упрощены требования к разработке транспортных схем. В частности, теперь не требуется предоставлять схему территориального планирования транспортного обслуживания Московской области в составе общей схемы», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

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Такие планы необходимы для утверждения проекта планировки территории и проекта межевания территории. Услуга доступна на региональном портале в разделе «Транспорт» — «Документы».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Московской области существует огромный запрос на ремонт дорог — работа идет согласованно, с учетом обращений жителей.

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