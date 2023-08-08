Подмосковье 08 августа 2023, 10:22 Услугу по согласованию проектов организации дорожного движения улучшили в Подмосковье Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

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Услугу по согласованию проектов организации движения на дорогах Подмосковья обновили на региональном портале. Теперь пользователи могут воспользоваться функцией предварительной проверки документов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Оптимизация услуг проводится для того, чтобы сделать их более понятными и удобными для пользователей. Теперь желающие согласовать проект организации дорожного движения получили возможность проверить его до обращения за основной услугой», — заявила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

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По ее словам, подуслуга поможет скорректировать пакет документов, а также снизит вероятность отказа от ведомства. Функцией предпроверки можно воспользоваться, подтвердив контактные данные, кадастровый номер участка и данные о местоположении автодороги. Заявку рассмотрят в течение двух рабочих дней, после чего направят рекомендации по корректировке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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