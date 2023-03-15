Подмосковье 15 марта 2023, 10:23 Услугу по регистрации договора аренды земельного участка перевели в онлайн в Подмосковье Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области / Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

Читать 360tv в

В Подмосковье продолжают оптимизировать госуслуги. Так, в Московской области теперь можно зарегистрировать договор аренды земельного участка в онлайн-формате. Об этом сообщили в региональном Мингосуправления.

После подачи онлайн-заявления документ поступит в личный кабинет на портале госуслуг Московской области, а после подписания будет автоматически отправлен на регистрацию в Росреестр

Реклама

«Проактивный режим — это один из важнейших принципов оптимизации госуслуг и сервисов на региональном портале. Его особенность в том, что сокращается объем действий для получения нужного документа», — сообщила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Реклама

Услугой «Предоставление земельных участков в аренду для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры МО» могут воспользоваться юридические лица и индивидуальные предприниматели. Ее предоставят бесплатно в течение 10 рабочих дней.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил разработать порядок предоставления земли участникам СВО. Он подчеркнул, что Московская область очень внимательно отнесется к задаче президента России по обеспечению бесплатными земельными участками отличившихся участников спецоперации.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».