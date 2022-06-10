Услугу по программе социальной газификации получили 50 тыс. жителей Подмосковья

В Московской области поздравили юбилейного, 50-тысячного абонента, который подключил свой дом к газоснабжению в рамках социальной газификации. Это Юлия Леснова, которая проживает в деревне Манушкино Чеховского округа. Чтобы выразить свои поздравления, к ней домой приехал Игорь Маркелов, директор филиала «Юг» АО «Мособлгаз».

В самой деревне работы стартовали 1 июня. Они будут длиться до конца текущего года. Дом семьи Лесновых стал первым в населенном пункте, который оказался подключен к газу в рамках президентского проекта. У Дениса и Юлии подрастают десять детей. Четверо из них родные, остальные приемные.

«Мы четыре года живем в Подмосковье, купили землю, строим большой дом, чтобы всем места хватило, и то, что здесь началась эта программа — это просто счастье. Мы и подумать не могли, что так быстро нам подведут газ — 4 февраля мы заключили договор, и вот сегодня уже пьем чай, подогретый на газу», — делится впечатлениями Юлия.

В целом в Чеховском городском округе программа социальной газификации выполнена ровно наполовину. В общей сложности в план входит 93 населенных пункта, из них 47 полностью догазифицировали.

На текущий момент «Мособлгаз» уже успел газифицировать больше 17 тысяч домовладений региона. Для этих целей было построено больше тысячи километров газораспределительных сетей.