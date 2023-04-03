Подмосковье 03 апреля 2023, 09:56 Услугу предоставления земли без торгов упростили в Подмосковье

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Услугу предоставления земли без торгов оптимизировали в Подмосковье. Теперь заполнить заявление помогает умный сервис.

Как рассказала глава Мингосуправления региона Надежда Куртяник, при вводе номера кадастрового участка сервис автоматически загружает адрес и площадь из ЕГРН.

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«Мы не только добавляем новые услуги для жителей, но и дорабатываем уже существующие. Например, в услуге по оформлению земельных участков без торгов оптимизирована электронная форма заявления», — сказала она.

В министерстве напомнили, что неразграниченная земля — это та, на которую нет документов-оснований. Ей распоряжаются муниципалитеты. Купить такой участков можно для строительства и ведения хозяйства, а арендовать — для завершения возведения недостроев, садоводства и реализации инветпроектов. С начала года услугой воспользовались свыше семи тысяч раз.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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