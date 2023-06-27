Подмосковье 27 июня 2023, 12:15 Услугу по предоставлению путевок на санитарно-курортное лечение перевели в онлайн в Подмосковье

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Услуга по получению путевки на санитарно-курортное лечение стала удобнее для жителей Подмосковья. Теперь ее можно получить электронно, а главное, больше не нужно прикреплять медсправку. Об этом сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

По ее словам, ежегодно данной услугой пользуются более 50 тысяч жителей Московской области. В ведомстве уточнили, что вся необходимая информация поступает из медицинских организаций Подмосковья автоматически.

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Подать заявку на обеспечение бесплатной путевкой в санаторий можно на «Госуслугах».

Госуслуги в цифровом виде сегодня получают 6,3 миллиона жителей Московской области. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям.

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