Подмосковье 19 июня 2023, 10:58 Услугу по получению земли для строительства дорог перевели в онлайн в Подмосковье

Читать 360tv в

На региональном портале появилась новая услуга — предоставление земли для строительства дорог. Об этом рассказали в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Теперь получить землю для строительства дорог можно в два раза быстрее в Подмосковье. Для того, чтобы получить услугу, необходимо перейти в раздел «Земля и стройка». Получить ее могут лица, заключившие договор с органами власти на развитие дорожной инфраструктуры региона.

Реклама

«Благодаря переводу услуги в электронный вид получить бесплатную землю для строительства или реконструкции автомобильных дорог, легкорельсового транспорта, объектов инфраструктуры, транспортно-пересадочных узлов можно еще проще и удобнее», — подчеркнула министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Договор безвозмездного пользования удостоверяется электронной подписью в личном кабинете, после чего автоматически направляется на регистрацию в Росреестр.

Ранее стало известно, что движение транспорта на втором участке трассы М-12 Москва — Казань откроют в Подмосковье в сентябре этого года. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».