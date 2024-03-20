Подмосковье 20 марта 2024, 10:17 Услугу по получению сведений о земельном участке улучшили в Подмосковье Медиасток.рф

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Жители Подмосковья теперь смогут получать информацию о мелиорируемых землях и особо ценных сельхозугодьях на портале госуслуг. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства госуправления, IT и связи Подмосковья.

«Жителям нашего региона, которые планируют строить объект или вести хозяйственную деятельность, стало проще узнавать сведения о пересечении земельного участка с охранными зонами. Теперь за пару минут можно отправить онлайн-запрос и в электронном виде получить необходимую информацию», — говорит министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Услуга «Предоставление сведений о наличии скотомогильников, мелиорируемых земель, особо ценных СХ угодий» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка». Пользоваться ею можно бесплатно. В заявке нужно указать кадастровый номер участка или географические координаты объекта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Кроме того, на портале существенно расширили возможности для бизнеса.

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