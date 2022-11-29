Подмосковье 29 ноября 2022, 19:43 Услугу по передаче участка в субаренду в Подмосковье перевели в цифру

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На территории Подмосковья лесные участки, входящие в состав земель лесного фонда, находятся в федеральной собственности, их оборот ограничен. Теперь можно сдать арендованный участок в субаренду, подав заявление в Комитет лесного хозяйства через личный кабинет Регионального портала государственных услуг.

Курирующий Комлесхоз зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов сообщил о том, что сдать арендованное имущество в субаренду и передать свои права и обязанности по договору аренды другому лицу на арендованный лесной участок, теперь можно по заявлению в Комитет лесного хозяйства через личный кабинет Регионального портала госуслуг.

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«Эту услугу вам окажут за 10 рабочих дней», — подчеркнул Георгий Филимонов.

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Объектом аренды могут быть только лесные участки, находящиеся в государственной собственности, состоящие на государственном кадастровом учете. Согласие на субаренду возможно получить только на такие участки. Согласие на передачу прав на участок выдадут на основании заявления заинтересованного лица.

«При сдаче участка в субаренду, ответственным по договору перед арендодателем остается арендатор. При передаче прав и обязанностей по договору аренды другому лицу, арендатором становится лицо, которому передаются указанные права», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

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