Подмосковье 06 декабря 2023, 10:24 Услугу по оформлению лицензий на добычу подземных вод оптимизируют в Подмосковье Минэкологии МО.

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Минэкологии Подмосковья оптимизирует услугу по оформлению лицензий на добычу подземных вод. Это позволить сократить срок необходимых документов.

Как рассказал глава министерства Тихон Фирсов, оформление лицензий на добычу подземных вод — важная и востребованная услуга.

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«Она актуальна для широкого круга заявителей: СНТ и коттеджная застройка, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, владельцев различного бизнеса», — сказал он.

После оптимизации сократится количество необходимых документов и срок выдачи лицензии. Изменения заработают на «Госуслугах» 29 марта.

В ведомстве напомнили, что лицензия на добычу подземных не нужна, если добывается не более 100 кубометров воды в сутки, она используется для собственных нужд, а также если водоносный горизонт скважины не является источником централизованного водоснабжения.

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