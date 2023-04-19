19 апреля 2023, 23:26
Услугу по доставке багажа из аэропорта предложили пассажирам в Домодедове
На сайте аэропорта Домодедово появилась новая услуга по доставке багажа онлайн. Груз привезут по любому адресу в удобное время. Это позволит пассажирам после перелета налегке поехать по своим делам.
Багаж могут доставлять в пять зон. В первую входит Ленинский округ, Домодедово и Подольск, во вторую — Москва, Наро-Фоминск, Серпухов, Чехов, Кашира, Ступино, Люберцы, Раменское, Жуковский, Бронницы и Реутов.
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В четвертую зону включилиБогородский округ, Балашиху, Щелково, Мытищи, Пушкино, Черноголовку, Фрязино, Лосино-Петровский, Королев, Красноармейск, Лобню, Химки, Долгопрудный, Красногорск, Одинцово и Звенигород.
Сервис действует для пассажиров как внутренних, так и международных авиалиний. Подробности можно узнать по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики региона получили еще 400 участков в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске по программе «Земля врачам».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Аэропорт Домодедово
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