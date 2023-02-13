Подмосковье 13 февраля 2023, 12:29 Услугу по бесплатному зубопротезированию для пенсионеров и ветеранов труда упростили в Подмосковье

Читать 360tv в

Получить оплату за посещение стоматолога станет проще для ветеранов труда и пенсионеров Подмосковья. Больше не потребуется прикреплять к заявлению бумажную справку из поликлиники.

Получить услугу по бесплатному зубопротезированию стало проще в Подмосковье. Больше не нужно получать справку о посещении стоматолога из поликлиники, чтобы затем прикрепить ее к заявлению.

Реклама

«Теперь достаточно просто посетить врача и оформить заявление на региональном портале госуслуг. Вся информация автоматически поступит в соцзащиту», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Реклама

Ежегодно за услугой обращается более 20 тысяч пенсионеров и ветеранов труда.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что правительство региона делает так, чтобы все льготы можно было получать без хождения по инстанциям, проактивно.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360» .