Подмосковье 22 февраля 2023, 10:46 Услугу по аренде лесных участков улучшили в Подмосковье

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Арендовать лесной участок в Подмосковье теперь можно в три раза быстрее. Срок принятия решения по заявке сократили, о чем сообщили в Мингосуправления региона.

«Благодаря цифровизации ведомства быстрее получают запрос и обрабатывают информацию. Поэтому срок предоставления онлайн-услуг значительно сокращается», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Теперь можно арендовать лесной участок без аукциона за семь рабочих дней, тогда как раньше решение принималось в течение 30 суток.

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Услуга «Предоставление лесных участков в аренду (без проведения аукционов)» доступна на региональном портале. Использовать такую землю можно для ведения охотничьего хозяйства, геологических работ, строительства водных и линейных объектов, заготовки древесины.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье начнет применять технологии искусственного интеллекта еще шире в 2023 году. Цифру внедрят в систему общественного транспорта, уборки дворов, вывоза мусора и медицины.

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