27 февраля 2024, 12:19
Услугу по аккредитации спортивных федераций перевели в онлайн в Подмосковье
Еще одна услуга для спортивных организаций появилась на региональном портале. Теперь подать заявку на аккредитацию можно в электронном виде. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.
«Онлайн-формат помогает избежать бумажной волокиты, очередей и ускоряет получение госуслуг. Новые сервисы появляются как для жителей, так и для организаций», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
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Региональные спортивные федерации могут проводить соревнования и присваивать статусы победителям. Аккредитованные организации также вправе формировать спортивные сборные команды и направлять их на всероссийские соревнования и чемпионаты.
Услугу можно найти на региональном портале в разделе «Культура, спорт и туризм» — «Государственная аккредитация».
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.
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