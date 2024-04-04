Подмосковье 04 апреля 2024, 10:22 Услугу перераспределения земель упростили онлайн в Подмосковье Unsplash

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Цифровую услугу по перераспределению земельных участков упростили в Подмосковье. Теперь заявление на заключение соглашения поступает в личный кабинет проактивно.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, документ будет формироваться автоматически после постановки участка на кадастровый учет.

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«В электронной форме услуги появилась возможность дать согласие на проактивное создание заявления на заключение соглашения.

Перераспределение земель позволет изменить границы территории для создания большего или меньшего по площади участка. Услугой могут воспользоваться предприниматели, а также физические и юридические лица.

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