Услугу онлайн-бронирования паркингов аэропорта запустили в Шереметьеве

Забронировать место на парковке можно в многоуровневых паркингах Терминалов В и С и на плоскостной парковке P12.

Новый сервис онлайн-бронирования машиномест в паркингах аэропорта внедрил оператор парковочного пространства аэропорта Шереметьево ООО «Шереметьево Паркинг».

Заблаговременное онлайн-бронирование гарантирует клиентам наличие свободных машиномест в паркингах аэропорта. Сервис позволяет заранее учесть в бюджете путешествия расходы на оплату длительной парковки. Стоимость парковки в аэропорту начинается от 200 рублей в сутки.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

• перейти в раздел «Бронирование» на официальном сайте ООО «Шереметьево Паркинг» и в открывшемся поле указать терминал вылета, дату, время заезда на парковку и дату планируемого выезда. Система предложит доступные на указанный период парковочные объекты и рассчитает стоимость услуги;

• выбрать удобную парковку и следовать дальнейшим указаниям системы для оплаты;

• по факту оплаты код бронирования и инструкция для въезда на территорию паркинга направляются клиенту на указанную электронную почту.

На сегодняшний день в Шереметьеве к услугам автовладельцев представлено два многоуровневых паркинга и четыре плоскостных парковки в периметре аэропорта. Стоимость парковки варьируется по принципу «ближе — быстрее, дальше — дешевле» в зависимости от расположения. Для удобства встречающих и провожающих первые 30 минут стоянки на транзитной территории, примыкающей к паркингам Терминалов В и С не оплачиваются.