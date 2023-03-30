Подмосковье 30 марта 2023, 11:45 Услугу муниципального земельного контроля перевели в онлайн в Подмосковье

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Услуга «Муниципальный земельный контроль» стала доступна на портале РПГУ. Это один из шести видов муниципального контроля, осуществляемый органами местного самоуправления 57 городских округов Подмосковья.

На портале функционирует услуга «Комплексный сервис для бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности». Ее внедрил Главгосстройнадзор для взаимодействия бизнеса и ведомств по 35 видам контроля. Это обеспечивает единый цифровой стандарт работы на РПГУ, возможность подавать цифровую заявку на профилактические мероприятия, а также сокращение срока процессуальной коммуникации на 73%.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил восстановить права всех обманутых дольщиков до конца 2023 года. Он подчеркнул, что за прошлый год ключи от жилья или компенсации получили 16,4 тысячи дольщиков. Это на 1,7 тысячи больше, чем планировали.

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