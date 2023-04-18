Подмосковье 18 апреля 2023, 13:10 Услугой индивидуального сопровождения беременности в Подмосковье воспользовались почти 40 тысяч женщин

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Услуга индивидуального сопровождения беременности заработала в Подмосковье с начала года. За это время ей воспользовались почти 40 тысяч женщин.

«В начале этого года мы начали реализацию проекта „Наша женская консультация“. Благодаря проекту будут внедрены персонифицированный подход, единый стандарт работы, обновлены женские консультации, введены новые услуги для беременных женщин, в том числе индивидуальное сопровождение беременности», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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За будущей мамой в поликлинике закрепляется ответственный сотрудник. Он будет помогать женщине на всех этапах беременности: запишет на скрининг и на консультацию к врачам, напомнит о предстоящих визитах, расскажет о школах для беременных и многом другом. Пациентка сама может связаться с ним по телефону или написать в мессенджер.

Чтобы встать на учет по беременности, необходимо напрямую обратиться в кабинет женской консультации по месту проживания.

Вопрос с дефицитом врачей должны решить в Подмосковье. Ранее об этом заявил губернатор Андрей Воробьев.

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