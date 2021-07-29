Услуги подмосковных военкоматов по выдаче справок оцифруют

Работу военкоматов Московской области по выдаче справок и документов переведут в цифровой формат. Правительство региона и Министерство обороны создали дорожную карту для реализации этого вопроса. Об этом во время прямой линии заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

О напомнил, как министр обороны Сергей Шойгу во время визита в один из военкоматов раскритиковал работу и оборудование отделения.

«Ветераны вооруженных сил и ребята, когда приходят туда за справками или какими-то услугами, испытывают неудобства. А мы совместно — две команды — Подмосковье и Минобороны — отработали дорожную карту и соответственно все эти услугу оцифруем», — рассказал Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья не исключил, что в обозримом будущем призывники смогут проходить медицинское освидетельствование в поликлиниках, а не на территории комиссариатов.

«Цель — сделать военкоматы удобными, доступными, без лишней головной боли нашим призывникам и ветеранам вооруженных сил», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Андрей Воробьев напомнил, что Московская область остается лидером по количеству призывников. Каждый год из региона на службу в армию отправляются порядка 12 тысяч человек. Поэтому работающие в Подмосковье военкоматы должны отвечать самым высоким стандартам.

«Как театр с вешалки, так и армия с военкомата должна производить впечатление. Этим нужно гордиться и потом рассказывать своим детям. Это стратегическая задача и мы вместе с Минобороны ее решаем», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Он подчеркнул, что служба в армии сегодня стала престижной и большое количество молодых людей стремятся стать военными.