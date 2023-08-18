Подмосковье 18 августа 2023, 18:00 Услуги по заключению договоров о водопользовании ускорили в два раза в Подмосковье Липко К.Ю

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Жители Подмосковья смогут в два раза быстрее создать пирс, понтон, дебаркадер в акватории ручья, озера, реки или пруда. Для этого нужно заключить договор с ведомством о водопользовании. Это можно сделать в отношении объектов в региональной или федеральной собственности.

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, услуга очень востребована в регионе.

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«Спрос рождает предложение — у нас много заявок на получение водного объекта в пользование. Поэтому решили упростить и ускорить порядок заключения договоров. В октябре текущего года документы для заключения договора водопользования можно будет предоставить в электронном виде на портале государственных и муниципальных услуг Московской области», — сказали в министерстве.

Договор заключается по результатам аукциона или без его проведения для эксплуатации пляжей, под рекреационные цели спортивных организаций, отдыха и других работ. Срок заключения будет составлять 70 рабочих дней в случае торгов и 25 – без них.

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