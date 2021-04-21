Услуги по учету и регистрации имущества вдвое ускорят в Подмосковье

Подмосковье в два раза ускорит оказание услуг по учету и регистрации имущества. Сделать это запланировали к концу 2021 года.

Об этом стало известно на коллегии Росреестра. Участие в ней приняли министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова и зампред областного правительства Андрей Разин.

Московская область занимает первое место по количеству учетно-регистрационных действий в России Андрей Разин.

Всего, по его словам, в прошлом году от жителей Подмосковья поступило более 2,5 миллиона заявок по учету и регистрации имущества.

«Услуги Росреестра являются самыми востребованными в МФЦ Подмосковья», — отметил Разин.

По его словам, ежедневно в Московской области регистрируют более 2,5 тысячи квартир. Из-за этого сегодня прорабатывается возможность усовершенствовать процедуру, чтобы можно было зарегистрировать квартиру за 24 часа.