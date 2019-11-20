Услуги по полису ОМС и новые рабочие места. Второй корпус «Лапино» в Одинцове откроется в 2020 году

В июле 2020 года в городском округе Одинцово откроется 2-й корпус госпиталя «Лапино», оснащенный самым современным оборудованием.

Андрей Воробьев обсудил с гендиректором ГК «Мать и дитя» Марком Курцером ход строительства второго корпуса «Лапино». Строительство второй очереди началось в конце мая 2018 года.

«Строится современная клиника, которая будет оказывать многопрофильные услуги и по онкологии, и по операциям на сердце, и по другим направлениям. Она будет оснащена новейшим оборудованием, здесь будут работать ведущие специалисты страны. Жители Подмосковья смогут получать большинство медицинских услуг по полису ОМС», — сказал Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

В настоящее время в госпитале «Лапино» оказывается бесплатная высоко технологическая помощь по направлениям «Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия», «Гинекология», «Хирургия», «Урология», «Ортопедия», а также ЭКО. С открытием нового корпуса госпиталь существенно расширит сферу своих компетенций по направлениям «Онкология», «Нейрохирургия», «Кардиохирургия», «Челюстно-лицевая хирургия» и «Стоматология». Будет создано около 1 тысячи рабочих мест.

Госпиталь «Лапино» является многопрофильным медицинским центром. Главное здание открылось в 2012 году и является крупнейшим медучреждением группы компаний «Мать и дитя». Общая площадь здания — 42 тысячи квадратных метров. Ежегодно в «Лапино» проходит порядка трех тысяч родов и более пяти тысяч операций.