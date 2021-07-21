Услуги БТИ начали оказывать в 39 МФЦ Подмосковья

Жители Подмосковья смогут обратиться за услугами БТИ в 39 центров «Мои документы». Там их проконсультируют по перепланировке квартиры, межевому плану участка и не только.

Как отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, услуги БТИ оказывали в 25 областных МФЦ, а теперь добавили еще 14. МФЦ — удобные для жителей центры, где в формате „одного окна“ можно обратиться за нужными услугами Максим Рымар. Новые консультационные центры БТИ открыли в МФЦ Истры, Воскресенска, Каширы, Королева, Красногорска, Куровского, Луховиц, Мытищ, Наро-Фоминска, Орехово-Зуева, Раменского, Серпухова, Чехова и Шаховской. Теперь жители получат более 70 услуг БТИ. Например, смогут оформить технический паспорт и узнать все про кадастровые работы, оценку имущества. Полный список МФЦ с консультационными центрами БТИ в Подмосковье опубликовали по ссылке.