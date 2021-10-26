Услугами мобильных офисов соцгазификации воспользовались 3 тысячи жителей Подмосковья

Мобильные офисы социальной газификации начали обслуживать жителей Московской области 15 сентября. За это время их услугами воспользовались 3 тысячи человек, сообщили в Минэнерго региона.

«Подмосковье одним из первых регионов в России запустило в работу передвижные офисы для подачи заявок и разъяснения любых вопросов, связанных с социальной газификацией. Работа мобильных офисов позволяет экономить людям силы и время», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Генеральный директор Мособлгаза сообщил, что сейчас мобильные офисы очень востребованы.

«Чуть больше недели назад мы приняли 2-тысячного посетителя, а уже сегодня поздравляем 3-тысячную посетительницу — Красавину Светлану Алексеевну, жительницу деревни Мамоново Ленинского округа», — сказал гендиректор Мособлгаза Игорь Баранов.

Источник фото: телеканал «360»

Мобильные офисы соцгазификации объехали свыше 350 населенных пунктов в Подмосковье. В них каждый посетитель может получить консультацию сотрудников Мособлгаза и МФЦ. В любом из 12 офисов можно не только заключить комплексный договор, но и подать заявку на регистрацию дома, записаться на вакцинацию, а также получить еще 9 услуг. С графиком движения можно ознакомиться на сайте компании.