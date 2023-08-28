Подмосковье 28 августа 2023, 13:41 Услуга записи в кружки стала самой популярной на «Госуслугах» Подмосковья за неделю

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Самой популярной госуслугой недели стала запись в кружки и секции в Подмосковье за неделю. Ей воспользовались более 30 тысяч раз.

Как рассказали в Мингосуправлении Подмосковья, записать детей в кружки и секции можно на «Госуслугах».

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В топ самых популярных сервисов также вошли выписка из домовой книги, запись в школу, выдача социальных карт и обслуживание карт «Стрелка».

Всего на портале доступно 299 госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ 1 сентября. Двери распахнут и 25 детских садов.

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