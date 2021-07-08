Услуга «Скоро в школу» заработает в Подмосковье с 10 августа

Новая социальная услуга «Скоро в школу» заработает в Московской области с 10 августа. Об этом заявила на брифинге зампредседателя правительства региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, право на получение этой услуги имеют три категории семей — многодетные, семьи с ребенком-инвалидом и семьи с низким доходом.

Многодетные семьи получат три тысячи рублей на школьную форму. Если в семье, например, два ребенка-школьника, то семья получит шесть тысяч. Семьи с ребенком-инвалидом получат выплату на школьную форму и питание в размере 13 тысяч рублей.

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Первоклассникам из семей с низким доходом также подарят рюкзаки с необходимыми школьными принадлежности. Там есть тетради, пенал, краски, карандаши, пластилин и другие полезные предметы.

Каклюгина обратила внимание, что с этого года в Подмосковье впервые вводится понятие «проактивной выплаты». То есть тем семьям с детьми, которые уже получали помощь в прошлом году, ни о чем беспокоиться будет не нужно — они получат ее проактивно, то есть автоматически.

«У нас многодетных, которые получат эту выплату, около 100 тысяч человек. <…>То есть просто автоматически до 10 августа родителям упадет три тысячи рублей, если это многодетная семья с одним ребенком. Если там три ребенка, упадет девять тысяч рублей и так далее», — пояснила она.

Те семьи, которые еще не получали выплаты, могут просто подать заявление на портале госуслуг, и в течение семи дней им отправят деньги. Что касается семей с детьми-инвалидами, здесь действует аналогичный принцип. Те, кто получал выплату в прошлом году, в этом году ничего писать не должен. Деньги до 10 августа поступят родителям на счет.

«Что касается первоклассников. Если семья получала выплату на ребенка от 0 до 16 лет в прошлом году, а в этом году у нее есть первоклассник, тоже автоматически до 10 августа мы сами свяжемся с семьей по телефону», — добавила Каклюгина.

Семьям с низким доходом также не нужно специально никуда ехать за рюкзаком для детей, которые идут в первый класс. Его в удобное время принесет на дом сотрудник социальной защиты.