Услуга, понятная всем. Жителям Подмосковья объяснят принципы работы коммунального кешбэка

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил чиновникам объяснить людям, как работает новая услуга «коммунальный бонус». Он позволяет получать кешбэк за оплату счетов онлайн.

«Обращаю внимание глав на то, что процедура должна быть понятной всем нашим жителям», — заявил Воробьев на совещании с зампредами правительства региона.

Он заявил, что сотрудники МФЦ и ЕИРЦ должны разъяснять, какие плюсы люди получат от оплаты ЖКХ в электронном виде через личный кабинет.

«Это было очень позитивно воспринято», — отметил глава Московской области.

Воробьев считает, что для развития коммунального кешбэка людям нужно четко разъяснить все плюсы этой услуги. При этом она должна действительно работать.

«Прошу вас, уважаемые главы, уделить этому вопросу принципиальные значение и внимание», — добавил он.