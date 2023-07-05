Подмосковье 05 июля 2023, 14:24 Услуга по приватизации муниципального жилья стала доступна онлайн в Подмосковье

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Приватизировать муниципальное жилье стало проще в Подмосковье. Теперь это можно сделать на «Госуслугах». Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

После подачи онлайн-заявления и получения положительного решения подписанный договор автоматически зарегистрируют в Росреестре. Затем выписка из ЕГРН с новыми данными поступит в личный кабинет заявителя на портале госуслуг.

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Услуга предоставляется бесплатно. Заполнить заявку можно на «Госуслугах» в разделе «Дом и ЖКХ — „Операции с недвижимостью“».

Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Григоренко предложил тиражировать цифровые проекты Подмосковья в других регионах страны. Разработки в сферах ЖКХ, общения с жителями и строительства представил губернатор Андрей Воробьев.

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