05 июля 2023, 14:24
Услуга по приватизации муниципального жилья стала доступна онлайн в Подмосковье
Приватизировать муниципальное жилье стало проще в Подмосковье. Теперь это можно сделать на «Госуслугах». Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.
После подачи онлайн-заявления и получения положительного решения подписанный договор автоматически зарегистрируют в Росреестре. Затем выписка из ЕГРН с новыми данными поступит в личный кабинет заявителя на портале госуслуг.
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Услуга предоставляется бесплатно. Заполнить заявку можно на «Госуслугах» в разделе «Дом и ЖКХ — „Операции с недвижимостью“».
Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Григоренко предложил тиражировать цифровые проекты Подмосковья в других регионах страны. Разработки в сферах ЖКХ, общения с жителями и строительства представил губернатор Андрей Воробьев.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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