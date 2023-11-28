Подмосковье 28 ноября 2023, 11:25 Услуга по оформлению субсидии на ЖКУ вошла в топ-5 на прошлой неделе в Подмосковье Unsplash

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Жители Подмосковья активно пользуются услугами регионального портала госуслуг. По информации министерства государственного управления, на прошлой неделе одной из самых востребованных услуг стало оформление субсидий на ЖКУ.

На первом месте по количеству поданных заявок за неделю — запись в кружки и секции. В пятерку лидеров также вошли выписка из домовой книги, оформление социальных карт, признание нуждаемости в социальном обслуживании и назначение субсидий на оплату ЖКУ.

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Подать заявление на портал можно в удобное время через компьютер, смартфон или планшет. Кроме того, терминалы для доступа к госуслугам установлены в цифровых зонах всех МФЦ региона.

Электронные услуги в Подмосковье оказываются с 2012 года. За это время их перечень вырос до 300 наименований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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