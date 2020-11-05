Онлайн-услуга по оформлению мест для захоронений появилась еще в 5 округах Подмосковья

Сначала возможность появилась в восьми округах, но теперь их 13. Об этом рассказал министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Онлайн-сервис для получения услуги в сфере погребения, похоронного дела запущен еще в пяти городских округах Московской области. Услуга предоставляется бесплатно в течение одного дня Максим Рымар.

По словам Рымара, это Балашиха, Чехов, Наро-Фоминск, Кашира и Долгопрудный. Ранее новый сервис запустили в Воскресенске, Одинцове, Солнечногорске, Егорьевске, Красногорске, Дмитрове, Истре и Люберцах.

Чтобы открыть новый сервис, потребуется зайти на сайт госуслуг, выбрать сначала раздел «Личные документы», затем «Документы для отдельных случаев».

В разделе «Подробная информация» потребуется объяснить цель своего обращения и заполнить анкету, приложив документы. Это копия паспорта и свидетельство о смерти.

Получить консультацию в сфере погребения и похоронного дела можно на сайте Центра мемориальных услуг Подмосковья.