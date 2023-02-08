Подмосковье 08 февраля 2023, 17:56 Услуга индивидуального сопровождения беременности заработала в Подмосковье

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Будущие мамы смогут получить индивидуальное сопровождение беременности в рамках проекта «Наша женская консультация». Благодаря ей пациентки остаются на связи с ведущим врачом круглосуточно при помощи чатов.

После постановки будущей мамы на учет, ей дают информацию об индивидуальном сопровождении. Ее добавляют в чат и Telegram-каналы роддома и женской консультации, чтобы она всегда оставалась на связи с врачом.

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Услугой воспользовалась 25-летняя Анастасия Розина. Для девушки это первая беременность, и было особенно важно получить ответы на все волнующие вопросы от специалиста. Ее врачом стала заведующая женской консультацией роддома Елена Кантина.

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«В любое время Елена Александровна со мной на связи. И для меня это очень важно. Со всеми проблемами, которые у меня порой появляются от паники, переживаний, я в любое время обращаюсь к ней. Могу позвонить или написать», — поделилась будущая мама.

Елена Катина отметила, что услуга пользуется большой популярностью, ведь благодаря ей пациентка может задать вопрос специалисту в любое время.

«Новая услуга позволит будущим мамам быть более спокойными и улучшит взаимоотношения между врачом и пациентками. В настоящий момент на учете у нас состоит почти тысяча беременных из Балашихи, Ногинска, Орехово-Зуева, Люберец и других городов», — добавила она.

Проект направлен на улучшение условий комфортного пребывания в роддомах. Так, в женских консультациях уже появились зоны отдыха, кафе, навигация, кофе-машины и кулеры с водой.

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