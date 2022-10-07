Услуга «Бизнес под ключ» стала одной из самых популярных среди предпринимателей Подмосковья | 360°

Подмосковье 07 октября 2022, 14:00 Поделиться Telegram

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Viber Услуга «Бизнес под ключ» стала одной из самых популярных среди предпринимателей Подмосковья

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Больше 80 тысяч услуг получили подмосковные предприниматели и физические лица в центрах «Мой бизнес» с начала текущего года. С таким сообщением выступила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

«С начала этого года в подмосковных центрах „Мой бизнес“ предпринимателям региона, а также физлицам было оказано 81 258 услуг. В числе наиболее востребованных тем обращений — информация о мерах поддержки в Подмосковье, в том числе финансовых, комплексная услуга „Бизнес под ключ“ и чек-ап бизнеса», — рассказала Екатерина Зиновьева.

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На этом портале предоставляется комплексная услуга под названием «Бизнес под ключ». Там можно провести регистрацию своей бизнес-деятельности буквально за один визит в соответствующий центр. Там работают глубокие специалисты, которые смогут определить подходящий вид ведения предпринимательской деятельности, выберут нужную именно для этого вида бизнеса систему налогообложения, а также помогут выбрать правильный типовый устав для ООО.

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Ранее в Мининвесте Подмосковья рассказали о том, что запускается новый онлайн-сервис. При его помощи можно будет в комфортной обстановке решить некоторые вопросы, связанные с ведением бизнеса в Московской области. Предприниматели для этого должны заполнить специальную форму, которую можно найти на официальном инвестиционном портале Подмосковья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил использовать полученный опыт на практике и продолжать упрощать процедуры и получение услуг для бизнеса.

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