Действия при аварии отработали на теплосетях в Люберцах | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 16:44 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Действия при аварии отработали на теплосетях в Люберцах

Читать 360tv в

Учения по ликвидации условной аварии провели во вторник, 27 сентября, на территории компании «Люберецкая теплосеть». Предполагаемое повреждение в виде свища успешно устранили мастера аварийной службы.

Реклама

Совместные с Госжилинспекцией Подмосковья учения провели, чтобы проверить готовность службы к экстренным ситуациям отопительного периода. Сотрудники компании «Люберецкая теплосеть» устранили утечку за полтора часа.

Хроника условной аварийной ситуации выглядела так. В 10:00 на пульт диспетчера поступил сигнал о повреждении теплотрассы у дома № 8 на улице Строителей. В 10:03 информацию получил начальник аварийно-диспетчерской службы. В течение следующих 12 минут был сформирован состав бригады, подобрана необходимая техническая документация и оформлено разрешение на земляные работы. В 10:15 мастера-ликвидаторы выехали на место аварии. За отведенные 35 минут аварийщики огородили и распределили фронт работ, добрались до пораженного места, нашли свищ на трубе и отключили участок трубопровода. В течение следующих полутора часов бригада полностью ликвидировала аварию.

«Весь процесс проходил под контролем Госжилинспекции. Мы оценили и слаженность работы специалистов разных профилей, их грамотность и знание протокола. Такие тренировки помогают подготовиться к реальным ситуациям и в напряженных условиях не теряться, а четко следовать выученному алгоритму», — сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Как сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, подготовка к зиме - это всегда хлопотные, но очень важные мероприятия, которым необходимо уделять внимание. 10 городских округов региона уже показали почти полную готовность к предстоящему сезону. Это Черноголовка, Раменский, Королев и Щелково, а также Лотошино, Мытищи, Ступино, Химки, Люберцы и Серебряные Пруды.

0 0 0 0 0 0