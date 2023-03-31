Подмосковье 31 марта 2023, 17:29 Условия получения субсидии за ЖКУ изменятся в Подмосковье с 1 апреля Министерство социального развития Московской области

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Условия получения субсидии по оплате жилищно-коммунальных платежей в России изменятся с 1 апреля — об этом сообщили в Министерстве социального развития Подмосковья. Теперь в заявлении нужно будет указывать сведения о доходах за шесть месяцев, а не за год, как было раньше.

При подаче заявления в апреле 2022 года раньше учитывался доход с апреля по сентябрь 2021 года включительно. С 1 апреля правила изменились. К примеру, если заявление будет подано в апреле 2023 года, то учитываться будет доход с сентября 2022-го по февраль 2023-го.

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Подать заявление можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в шести городских округах региона модернизируют канализационные системы.

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