Ускоритель для коллайдера запустили в Дубне

В Дубне запустили ускоритель для коллайдера NICA. Он поможет ученым изучить Вселенную после Большого взрыва, который произошел порядка 13 миллиардов лет назад.

Научный комплекс, который появился в рамках национального проекта «Наука» на базе Объединенного института ядерных исследований, осмотрели премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Они наблюдали процесс запуска бустера — промежуточного циклического ускорителя коллайдера. Символическую кнопку нажал глава российского правительства.

«Хочу всех вас поздравить с этим событием. Для меня это честь. И хочу поблагодарить всех. <...> Сегодня мы запустили бустер. Приятно, что привлекаете молодежь со всего мира. Эти молодые ученые вместе ищут ответы на глобальные вызовы сегодняшнего дня. Ваш труд заслушивает огромного уважения и восхищения», — сказал Мишустин.

Это недоступно ни одному научному центру в мире. Мы формируем конкурентную мировую инфраструктуру. Это ключевое направление национального проекта „Наука“. За комплексом NICA последует „Скиф“. Без таких экспериментальных научных баз научное развитие невозможно. Благодаря им Россия будет на первом месте в ядерной физике Михаил Мишустин премьер-министр РФ.

На запуске ускорителя присутствовали молодые ученые из разных российских городов и стран — специалисты из Болгарии и Белоруссии, эксперты из Дубны, Томска, Новосибирска и Санкт-Петербурга. Все они работают над проектом.

Мишустин выразил уверенность в том, что опыт Дубны окажется полезным для других субъектов РФ.

На вопрос премьера, что нужно для связи науки и образования, преподаватель физики из Дубны ответил, что представителям научной сферы необходимо заниматься с молодыми людьми в университетах и пытаться «перетянуть» к себе. Начинать можно примерно с третьего курса, обычно остается работать один из 10 ребят.

В начале ноября ОИЯИ получил первый магнит для NICA. Он весит около 120 тонн и является ключевым элементом устройства. Изготовили элемент по проекту российских ученых на итальянском предприятии ASG superconductors, а затем переправили в Дубну.

Проект «Комплекс NICA» представили на заседании правительственной комиссии по инновациям и высоким технологиям в 2011 году. Его отобрали из 28 предложений. Ученые рассчитывают благодаря NICA исследовать физику высоких энергий и другие направления. Одной из задач проекта является изучение структуры Вселенной сразу же после Большого взрыва, который произошел порядка 13 миллиардов лет назад. Полностью запустить комплекс должны до конца 2022 года. Работать с ним будут, рассчитывают в ОИЯИ, около тысячи человек со всего мира.