Ускорить рассмотрение дел предпринимателей в суде планируют в Подмосковье

Арбитражный центр при Российском союзе промышленников и предпринимателей и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев договорились о сотрудничестве.

Каждый предприниматель знает, как долго и затратно доказывать правоту в арбитражном суде. Теперь этому процессу есть альтернатива — третейский суд.

Работа с третейским судом поможет сэкономить деньги, время и даст гарантию полной конфиденциальности.

«Мы сегодня на новом этапе развития именно судебной системы. Наша задача — просто столкнуть этот локомотив с мертвой точки. Скажем откровенно, за последние 15-20 лет тема третейских судей себя исчерпала в имиджевом плане. Поэтому подписание соглашения говорит о том, что мы выходим на новый качественный уровень», — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

Владимир Головнев подписал соглашение с Арбитражным центром при Российском союзе Промышленников и Предпринимателей. На встрече стороны договорились работать над тем, чтобы экономические споры разрешались по-новому, а значит легче и быстрее. Проанализировать эффективность реализации соглашения планируют в конце года.

«Мы решим главную задачу — немножко разгрузим наши суды общей юрисдикции Московской области. Ускорим процессы рассмотрения дел. Ускорить — это очень важно. Но главное профессионально решать вопросы», — подчеркнул председатель Президиума центральной окружной территориальной коллегии арбитражного центра при РСПП Алексей Галоганов.