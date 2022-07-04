Систему получения разрешения на нестационарную торговлю ускорили в Подмосковье

Документ, позволяющий вести нестационарную торговлю, с 1 июля в Подмосковье можно будет получить в течение недели. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания регионального правительства.

«Мы понимаем, что сегодня в местах отдыха на каждой территории очень востребована работа нестационарной торговли», — сказал Воробьев.

Он заявил, что министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов во время заседания доложит, как упрощена система получения разрешения, выхода на тот или иной согласованный участок для осуществления нестационарной торговли.

По словам Воробьева, раньше человек тратил на это 70 дней — это очень долго.

«Сегодня, с 1 июля, работает система, которая все это регламентирует и дает документ за семь календарных дней», — сообщил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что необходимо проверить эффективность этой работы.