Подмосковье 06 марта 2023, 14:58 Усиленный режим работы дорожных служб сохранится в Подмосковье в марте из-за дождей и гололедицы

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Синоптики прогнозируют снег с дождем и гололедицу до середины марта. До этого времени дорожные службы Подмосковья будут работать в усиленном режиме. Очередной цикл очистки дорог провели в минувшие выходные.

Как сообщила зампред правительства Анна Кротова, в выходные в Подмосковье обработали свыше 20 тысяч километров дорог.

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«На время прогнозируемых осадков до середины марта будет обеспечена работа дорожной техники в две смены. Также активно продолжится вывоз снега», — добавила она.

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В зимний сезон за содержанием дорог следят свыше 2,5 тысячи единиц техники. Службы круглосуточно следят за изменениями погоды, чтобы обеспечивать безопасный проезд автомобилей и движение жителей.

Водителей призывают соблюдать скоростной режим и не нарушать ПДД. Во время погодны колебаний важно не маневрировать и быть особо внимательными на дорогах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 20 станций МЦД в 2023 году. Рядомс ними появятся комфортные зоны ожидания, парковки, пешеходные дорожки.

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