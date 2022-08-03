Ущерб за поджог детской площадки во Власихе составит более 5 миллионов рублей

Текущим летом в Подмосковье из-за поджогов пострадали несколько детских игровых площадок. В том числе, во Власихе, где на улице Заозерная полностью выгорела площадка. Она была построена в 2019 году по губернаторской программе. По предварительным данным, к пожару привели неправомерные действия 11-летнего ребенка.

В результате вспыхнувшего пламени были полностью уничтожены покрытие, игровые элементы, малые архитектурные формы. Дети, к счастью, не пострадали. Строительство одной детской площадки обходится примерно в 9 миллионов рублей, и причинение ущерба в крупных размерах влечет за собой материальную ответственность.

«Сознательность детей необходимо повышать, и мы готовы подключиться к этому процессу со своей стороны и уже разрабатываем обучающую программу для детей, где будем прививать бережливое отношение к общей территории. Воспитание отношения „как к своему“ формируется дома и необходимо донести детям, что твой двор — это тоже его часть», — прокомментировала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

По словам главы городского округа Власиха Германа Потапчука, случай стал действительно вопиющим, недопустимым в целом. Уже потому, что все детские площадки, которые устанавливаются, соответствуют всем требованиям пожарной безопасности. По его словам, с детьми уже проводится работа по предотвращению подобных игр.

Руководитель ГУСТ также отметила, что практически все детские площадки оборудованы камерами «Безопасного региона», а, соответственно, установить ответственного за подобную ситуацию будет легко и те взрослые и дети, которые причиняют ущерб, будут обязаны возместить его в полном объеме.

В случае пожара на детской площадке необходимо звонить по телефону 112 и вызвать специализированные службы для ликвидации возгорания.