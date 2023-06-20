Подмосковье 20 июня 2023, 10:58 Ущерб от незаконной свалки в Павловском Посаде составил 24 миллиона рублей Фото Минэкологии МО.

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Минэкологии Подмосковья зафиксировало в Павловском Посаде незаконную свалку. Соответствующие материалы ведомство направило в прокуратуру и МВД России «Павлово-Посадский».

Незаконную свалку обнаружили в деревне Евсеево на сельскохозяйственных землях: нарушители нелегально добывали песок, а карьерную выемку засыпали мусором. Ответственных за нарушение на данный момент не установили.

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«Были приглашены специалисты аккредитованной лаборатории, которые установили, что общая площадь незаконного размещения составила 6,7 тысячи квадратных метров, объем отходов — более 9,5 тысячи кубометров», — заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Таким образом, свалка нанесла почвам ущерб в размере 24 миллионов рублей. Ожидается, что по материалам надзора будут приняты решения о следственных мероприятиях и мерах прокурорского реагирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе модернизировали еще 200 предприятий для улучшения экологии.

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