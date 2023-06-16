Подмосковье 16 июня 2023, 18:42 Ущерб от незаконной свалки в Одинцове превысил 1,5 миллиона рублей Фото из архива Минэкологии МО.

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Минэкологии Подмосковья подало в Одинцовский городской суд иск о возмещении ущерба, нанесенного землям незаконной свалкой. Согласно подсчетам экспертов, сумма вреда превысила 1,5 миллиона рублей. Минэкологии будет добиваться возмещения ущерба и ликвидации свалки.

«В ходе надзорных мероприятий на участке гражданина были выявлены навалы отходов на площади около 470 квадратных метров и общим объемом 90 кубометров», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Участок находится в водоохранной зоне реки Малая Вяземка. Собственник земель дважды привлекался к административной ответственности. Мужчина выплатил штрафы, однако отходы не вывез.

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