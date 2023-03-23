23 марта 2023, 09:19
Усадьбы в Одинцове начали готовиться к празднованию 225-летия Пушкина
Усадьбы Одинцовского округа начали подготовку к празднованию 225-летия Пушкина. Конференция, посвященная реставрации и реэкспозиции мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников, прошла в Больших Вяземах.
Деятели культуры приехали в усадьбу Большие Вяземы, чтобы обсудить предстоящие мероприятия.
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«Когда мы говорим о подготовке музеев, конечно, мы имеем в виду два основных направления. Во-первых, это проведение там, где это необходимо, реставрационных работ для того, чтобы привести в порядок сами музеи, сами музейные комплексы. Во-вторых, это, безусловно, создание новых экспозиций», — рассказала заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова.
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Усадебный дом в Больших Вяземах уже отреставрировали. Также открыли передвижную выставку. Ко дню рождения поэта планируют обновить и другие памятники округа.
«Мы вкладываем сюда большие деньги в реставрацию главного дома усадьбы Захарово, парковой территории. В этом году будут сделаны реэкспозиции новые. В следующем году мы полностью закончим реставрацию двух усадебных парков и до конца закончим к юбилею нашу замечательную усадьбу», — рассказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Летом в день рождения поэта в усадьбах Одинцова традиционно пройдет всероссийский пушкинский праздник. Для посетителей уже готовят масштабную культурную программу, но всех секретов пока не раскрывают.
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Одинцово
Минкультуры РФ
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