Музей-усадьба «Архангельское» продолжает пользоваться огромной популярностью у посетителей. Объект востребован, и число гостей растет с каждым годом. Об этом заявил заместитель руководителя администрации РФ Дмитрий Козак на открытии ботанических оранжерей в усадьбе.

Он отметил, что Московская область выполнила огромную работу для того, чтобы усадьба развивалась и ее музейная деятельность расширялась. Он поблагодарил всех, кто внес свой вклад для того, чтобы этот объект и знаменитые оранжереи смогли работать для посетителей в обновленном виде.

«Политическая ситуация никак не повлияла [на работу усадьбы], музей востребован. Количество посетителей ежегодно возрастает по сравнению с 2018 годом. В полтора раза увеличилось. Теперь мы имеем возможность не только за счет бюджета финансировать, но и за счет внебюджетных источников», — сказал Козак.

Он отметил, что в музее на сегодняшний день работают 200 человек и получают достойную заработную плату.

«Мы почти достигли 80 тысяч, еще несколько месяцев назад это казалось недостижимым. Поэтому спасибо всем, открыли великолепный объект. Низкий всем поклон», — добавил Козак.

Министр культуры Ольга Любимова напомнила о том, что последние два года из-за пандемии коронавируса стали вызовом для любого музея.

Музей-усадьба «Архангельское» один из первых распахнул двери для всех, кто приезжал и выдыхал, в прямом смысле этого слова. Посещаемость увеличилась, 530 тысяч человек за прошлый год. Наши коллеги говорят, что это не предел, и все рвутся в план 800 тысяч Ольга Любимова министр культуры РФ.

Однако, по словам Любимовой, гораздо важнее этих цифр другое — а именно то, чем будут заняты все посетители, которые приедут в усадьбу. Поэтому сейчас обсуждаются новые экскурсии и маршруты для самых разных посетителей, чтобы можно было приехать и молодым людям на свидание, и всей семьей, и для людей старшего поколения.

«Музей „Архангельское“ даже в сложнейшие времена славился своими концертами, когда их не было, а сейчас постоянная привычка — приезжать и слушать музыку. Планируется продолжить развитие и с точки зрения современного искусства привлечь больше молодежи, чтобы они приезжали, спорили, находили друзей и получали новые знания. Это амбициозные задачи и очень интересные. Для сотрудников музей — это тоже скачок в развитии», — подчеркнула министр.

Церемонию открытия оранжерей в усадьбе провел губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он указал на то, что дальнейшая задача в этом направлении состоит в том, чтобы создавать и реконструировать интересные исторические места на территории всего региона. Глава Подмосковья поблагодарил всех, кто принимает в этом участие.