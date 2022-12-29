29 декабря 2022, 14:57
Усадьбу Талызиных защитят от дальнейшего разрушения в Раменском
Работы по консервации объекта культурного наследия «Усадьба Талызиных, XVIII-XIX веков. Главный дом» начались в Раменском. Архитектурный ансамбль защитят от дальнейшего разрушения.
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Как сообщили в Главном управлении культурного наследия Подмосковья, сейчас выполнены работы по разборке завалов, укреплению стен и установке лесов. Запланировано устройство временной кровли.
Усадьба на берегу речки Велинки в поселке Денежниково была обустроена в правление Екатерины II трудами адмирала Талызина. Этот объект культурного наследия связан с именем полководца Суворова, который неоднократно бывал здесь и даже, по преданию, посадил в парке несколько дубов.
Важность по сохранению культурного наследия в Подмосковье отметил губернатор Андрей Воробьев.
Раменское
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