Подмосковье 29 декабря 2022, 14:57 Усадьбу Талызиных защитят от дальнейшего разрушения в Раменском

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Работы по консервации объекта культурного наследия «Усадьба Талызиных, XVIII-XIX веков. Главный дом» начались в Раменском. Архитектурный ансамбль защитят от дальнейшего разрушения.

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Как сообщили в Главном управлении культурного наследия Подмосковья, сейчас выполнены работы по разборке завалов, укреплению стен и установке лесов. Запланировано устройство временной кровли.

Усадьба на берегу речки Велинки в поселке Денежниково была обустроена в правление Екатерины II трудами адмирала Талызина. Этот объект культурного наследия связан с именем полководца Суворова, который неоднократно бывал здесь и даже, по преданию, посадил в парке несколько дубов.

Важность по сохранению культурного наследия в Подмосковье отметил губернатор Андрей Воробьев.