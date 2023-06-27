Подмосковье 27 июня 2023, 13:12 Усадьбу Никольское-Прозоровское в Мытищах реконструируют к 2028 году

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Усадьбу Никольское-Прозоровское в Мытищах отреставрируют к 2028 году. По информации Мособлнаследия, на период проведения работ доступ посетителей к историческим зданиям и на территорию усадебного комплекса приостановлен.

Первое упоминание об усадьбе относится к XVI веку. Тогда здесь располагалось село Шипилово, которое принадлежало князю Василию Семеновичу Серебряному. Оно опустело в 1585 году.

За свою долгую историю памятник архитектуры успел послужить родным домом для многих именитых хозяев и пережил огромное количество знаковых событий.

Скоро на зданиях объекта начнется проведение консервационных работ для сохранения объекта культурного наследия. Кроме того, будут проведены работы по приспособлению для современного пользования.

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