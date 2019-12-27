Подмосковную усадьбу Мысово ждут серьезные перемены. На 2020 год намечена ее масштабная реконструкция. А пока это полузаброшенное сооружение представляет колоссальный интерес для фотографов. Один из них рассказал о своем увлечении корреспонденту «360».

На странице фотографа-исследователя Александра Сухарева в Instagram четыре тысячи снимков. Большинство из них посвящено заброшенной или полузаброшенной архитектуре. Но те фотографии, что видят подписчики, — лишь малая часть огромной работы. Сначала уникальное место нужно найти, подробно его изучить и только потом браться за фотоаппарат.

Источник фото: телеканал «360»

«В первую очередь интересно посмотреть общее состояние объекта: насколько он разрушен и насколько его можно восстановить. Конечно, хочется посмотреть и на всякие мелочи, которые остаются с того периода», — отметил Александр.

Когда-то в усадьбе Мысово принимали высоких гостей, а сейчас от былой роскоши почти ничего не осталось. И дело не только во времени.

Во времена СССР архитектуру постоянно переосмысливали и упрощали. Усадьбу превратили в детский сад. Так эстетическую красоту затмила практичность. Дальше тут был пансионат, с которым появились и подвесные потолки. Но местами сквозь годы и трещины еще видно историю и красоту этого места.

«Жаль, что люди хотят это закрыть. Им приятнее смотреть на белый квадрат, чем на историческую роскошь», — отметил Александр.

Чаще всего информацию о каждом объекте исследователи ищут сами. Но бывают случаи, когда откровенно везет, и на пути фотографов попадаются носители уникальных знаний.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы были в церкви XVII–XVIII веков, и к нам приехал поп, который открыл старым ключом, которому, наверное, лет 200, дверь. Там лежали старые книги, написанные в XVIII веке. Там каждая буковка выведена. Я вспоминаю свой почерк, понимаю, что мне далеко до их старательности», — рассказал фотограф-исследователь.

Не так давно усадьба перешла на баланс государства. Здесь уже намечена реконструкция.

«В настоящее время проектные работы заканчиваются. В 2020 году мы включимся в госпрограмму и начнем работу по восстановлению данного объекта культурного наследия», — рассказала Юлия Подлузская, замглавы администрации городского округа Долгопрудный.

Источник фото: телеканал «360»

Предположительно, после реконструкции усадьба в Долгопрудном станет одним из корпусов историко-художественного музея, где будут рассказывать о быте династии местных промышленников Кузнецовых. Начало этого превращения мы увидим уже в 2020 году.